İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
15.05.2021 20:12
Al-Jazzera ve AP çalışanlarının ofisi boşaltmaları Ofisten çıkışları Bölgeden uzaklaşmaları GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu.
Al-Jazzera ve AP çalışanlarının ofisi boşaltmaları
Ofisten çıkışları
Bölgeden uzaklaşmaları GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı öncesi binanın boşaltılması görüntülendi.
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