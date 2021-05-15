İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu - Son Dakika

Al-Jazzera ve AP çalışanlarının ofisi boşaltmaları

Ofisten çıkışları

Bölgeden uzaklaşmaları GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı öncesi binanın boşaltılması görüntülendi.