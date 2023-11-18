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İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacıları ve hastaların çoğunu zorla dışarı sürdü - Son Dakika

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacıları ve hastaların çoğunu zorla dışarı sürdü

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü. 650 hastadan sadece 100-120 civarında kişinin içeride kaldığı belirtildi.

18.11.2023 11:41

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

İÇERİDE 100-120 CİVARINDA HASTA KALDI

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

HASTALARA YARDIM İÇİN SADECE 5 DOKTOR VAR

Hastanede kuvözde tutulan bebeklerin çıkarılmaması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü! Yol boyunca keskin nişancıların hedefinde kaldılar

YOL BOYUNCA KESKİN NİŞANCILAR TAKİP ETTİ

Berş, Al-Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini yatırmadan, Şifa Hastanesi'nden çıkmaları için görüşmeler yaptığını anlattı. Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, buradaki vatandaşların yürüyerek ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü! Yol boyunca keskin nişancıların hedefinde kaldılar

"YARALILAR ACI İÇİNDE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ"

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acıların etkisiyle bağırarak yardım istediği ancak destek olacak kimse bulamadıklarını vurguladı. İsrail askerlerinin bastığı Şifa Hastanesindeki durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Berş, hastane içinde askerlerin sürekli dolaştığını ve binaların tepelerinde de keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü! Yol boyunca keskin nişancıların hedefinde kaldılar
İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü! Yol boyunca keskin nişancıların hedefinde kaldılar
İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdü! Yol boyunca keskin nişancıların hedefinde kaldılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacıları ve hastaların çoğunu zorla dışarı sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacıları ve hastaların çoğunu zorla dışarı sürdü - Son Dakika
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