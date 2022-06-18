Ordudan daha önce yapılan açıklamada, güneydeki Askalan (Aşkelon) ile Gazze sınırındaki diğer bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika

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