İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu

20.04.2022 23:15
İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roket nedeniyle güneydeki bazı kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roket nedeniyle güneydeki bazı kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını açıkladı.

Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine bir roket atıldığını bu nedenle çevredeki kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını belirtti.

Sözcülük, roketin açık araziye düştüğü ya da hava savunma sistemi tarafından imha edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde bir eve füzenin şarapnel parçalarının düştüğü sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail ordusu, pazartesi Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıklamış, salı gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu - Son Dakika
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