İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

19.05.2022 15:16
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir insansız hava aracını (İHA) "İsrail hava sahasına girmeden" düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir insansız hava aracını (İHA) "İsrail hava sahasına girmeden" düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Gazze hava sahasında bir İHA'nın tespit edildiği ve hava savunma sistemlerince düşürüldüğü" ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın İsrail hava sahasına girmediği ve uçuşu boyunca hava gözlemcileri tarafından izlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Kasım 2021 ve Nisan 2022'de de Gazze Şeridi'nden havalanan iki İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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