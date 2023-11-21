 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Bazı Noktalardan Geri Çekildi - Son Dakika

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Bazı Noktalardan Geri Çekildi

İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekilerek insani ateşkese yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik adımlar attı. İsrail'in çekildiği noktalar, daha önce kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor. Siyasi kaynaklar, çatışmalara insani ara verilmesinin her zamankinden daha yakın olduğunu belirtirken, anlaşmanın Hamas'ın elindeki İsraillilere karşılık İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını içerdiği ifade ediliyor.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki Bazı Noktalardan Geri Çekildi
21.11.2023 - 20:49,
Abone Ol

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken, "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkese" yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze kentindeki bazı noktalardan geri çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

Tanıklar, ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

Çatışmalara "insani ara verilmesi" gündemde

İsrail birliklerinin Gazze kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kuzeyde konuşlu olduğu alanlardaki varlığını koruması, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik açıklamaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldi.

İsrail güçlerinin çekildiği noktalar ise 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor.

AA muhabirine konuşan siyasi kaynaklar, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin "her zamankinden daha yakın" olduğunu söylüyor.

Güvenlik nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki söz konusu anlaşmanın, birkaç gün çatışmalara ara verilmesi ile Hamas'ın elinde tuttuğu 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını kapsadığını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir kaynak, söz konusu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve Katar'ın anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamasının beklendiğini söylemişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir kaynak da mevcut anlaşmanın "Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığını ve ateşkesin uzatılması karşılığında da kalan 100'ünün serbest bırakılacağını" öne sürmüştü.

İsrail basınına göre, söz konusu anlaşma İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'ne gıda, insanı yardım ve yakıt girişini de kapsıyor.

Kaynak: AA

Beyt Hanun, İsrail, Katar, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Bazı Noktalardan Geri Çekildi - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı
21:46 Ümit Milliler, Norveç'i Alanya'da rahat geçti
21:46 Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa etmeyi kabul etti
21:34 Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler
21:27 Sürekli bayılan Dilan Polat hamile mi? Sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak iddiaları yalanladı
21:00 Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı
20:53 Alman fenomenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
20:30 Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı
19:18 TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar! MHP'li Celal Adan'dan özür bekleyen HEDEP'liler oturma eylemi yaptı
18:53 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 22:43:20. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Bazı Noktalardan Geri Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement