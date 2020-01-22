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İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı
6 saat önce
İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e girmelerinin ardından ateş açan askerlere patlayıcı atan 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
İşgal altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına geçen 3 Filistinli askerler tarafından öldürüldü. Ordu sözcüsü, Filistinlilerin askerlere patlayıcı madde attığını öne sürdü.
İsrail ordu sözcüsü salı akşamı yaptığı açıklamada, "3 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:17
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