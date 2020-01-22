İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika Dünya

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı

6 saat önce

İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e girmelerinin ardından ateş açan askerlere patlayıcı atan 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e giren 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı, System.String[]

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına geçen 3 Filistinli askerler tarafından öldürüldü. Ordu sözcüsü, Filistinlilerin askerlere patlayıcı madde attığını öne sürdü.


İsrail ordu sözcüsü salı akşamı yaptığı açıklamada, "3 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını" söyledi.

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İsrail, Gazze, Ordu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:17 
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