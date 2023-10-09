İsrail ordusu Gazze sınırında yığınak yapıyor - Son Dakika

İsrail ordusu Gazze sınırında yığınak yapıyor

Son Güncelleme: 09.10.2023 12:21

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırında hareketlilik artarken, hava saldırıları ve roket atışları devam ediyor. İsrail ordusu yeni siperler kazıyor, top ve obüsler Gazze'ye yönelik konumlandırılmış durumda.

Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. Yığınak çalışmaları sürerken İsrail, aynı zamanda Gazze'ye elektrik ve yakıt akışının yanı sıra su akışını da kesti.

SINIRDA ÇOK SAYIDA POLİS VE ASKER KONUŞLANDI

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor. Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

TEDBİRLER "TAM ABLUKA" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. Son durumla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

SU AKIŞI DA KESİLDİ

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Dün gece Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyuran İsrail ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 493 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 751 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 800'ü geçti.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

CAMİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Gün ağarınca da devam eden hava saldırılarında İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmış, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine sızmıştı. Operasyon sonrası harekete geçen İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti.


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze sınırında yığınak yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze sınırında yığınak yapıyor - Son Dakika
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