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İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti: 3 yaralı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti: 3 yaralı

31.08.2021 23:57
İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti: 3 yaralı, System.String[]

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kendilerine "gece kargaşa birimi" ismini veren gençlerden bir grup, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırındaki eylemlerine bu akşam da devam etti.

Meşale taşıyan gençler, sınırda araç lastiği yaktı ve İsrail askerlerine ses bombaları attı.

Sınıra askeri araçlarla konuşlanan İsrail askerleri, havaya aydınlatma bombaları atmanın yanı sıra göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 3 kişiyi yaraladı.

İsrail askerleri ise sınır şeridinde toplanan gençleri havaya aydınlatma bombası fırlatarak, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gece kargaşa birimi adı altında bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için, akşam geç saatlerde sınır şeridinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze sınırındaki gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti: 3 yaralı - Son Dakika


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