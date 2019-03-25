Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu, Gazze Sınırını Kapalı Askeri Bölge İlan Etti

İsrail Ordusu, Gazze Sınırını Kapalı Askeri Bölge İlan Etti

15 dakika önce

- İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiGAZZE - İsrail ordusu bu sabah gerçekleşen füze saldırısından sonra Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti.

İsrail Ordusu, Gazze Sınırını Kapalı Askeri Bölge İlan Etti, System.String[]
- İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

GAZZE - İsrail ordusu bu sabah gerçekleşen füze saldırısından sonra Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine Gazze'den atılan füze nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor. Sınıra asker yığmaya başlayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden füze fırlatılmasının ardından Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve bütün yolları kapattığını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze sınırına biri zırhlı, diğeri piyade 2 ek birlik gönderdiği öğrenildi.
İsrail'in Mişmeret bölgesine bu sabah Gazze'den füze saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, füze saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu. Maliye Bakanı Moşe Kahlon, İsrail güvenlik kabinesinin yarın konuyu görüşmek üzere toplanacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

Sabah, Gazze, İsrail, Güncel
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