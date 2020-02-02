İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

31 dakika önce

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi, System.String[]

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu.

Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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