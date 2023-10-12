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İsrail kara harekatı mı başlatıyor? Gazze'deki tank hareketliliği tedirgin etti - Son Dakika

İsrail kara harekatı mı başlatıyor? Gazze'deki tank hareketliliği tedirgin etti

Son Güncelleme: 12.10.2023 18:37

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti. Servis edilen görüntüler akıllara "İsrail kara harekatı mı başlatıyor?" sorularını getirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

KARA SALDIRISI MI BAŞLIYOR?

İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze'yi vuruyor. Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

BİLİNMEYEN BİR NOKTAYA DOĞRU HAREKET ETTİ

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail'e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı. Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail kara harekatı mı başlatıyor? Gazze'deki tank hareketliliği tedirgin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail kara harekatı mı başlatıyor? Gazze'deki tank hareketliliği tedirgin etti - Son Dakika
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