İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ikinci "Duvarların Muhafızı" operasyonuna hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ikinci "Duvarların Muhafızı" operasyonuna hazır olduğunu duyurdu

03.04.2022 14:21
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ikinci "Duvarların Muhafızı" operasyonuna hazır olduğunu duyurdu

İsrail ordusu, "Duvarların Muhafızları" adı altında geçen yıl Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonun ikincisini başlatması gerekirse buna hazır olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, "Duvarların Muhafızları" adı altında geçen yıl Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonun ikincisini başlatması gerekirse buna hazır olduğunu duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Ordu Sözcüsü Ran Kochav, işgal altındaki Batı Şeria'da artan güvenlik gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerinde "her yerde, her zaman faaliyet gösterdiğini" ve ayrıca İsrail içinde polise yardımcı olduğuna işaret eden Kochav, "Gazze, Lübnan, Suriye ve hatta Sina'yı gözlemliyoruz ve herhangi bir olası hareketlenmeye hazırız. Hava savunma bataryalarımızı konuşlandırmış durumdayız." dedi.

Gazze Şeridi sınırlarında konuşlanmış İsrail askeri birliklerinin kara savunması için hazır olduğunu vurgulayan Sözcü, "Eğer gerekirse, Duvarların Muhafızı Operasyonunun ikincisi için veya gerekli olabilecek başka herhangi bir faaliyet için de hazırız." diye konuştu.

İsrail'deki saldırılar ramazanda gerginliği artırdı

İsrail'in, "Duvarların Muhafızı Operasyonu" adı altında, 10-21 Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda yüzlerce Filistinli ölmüş, Filistinli silahlı gruplar İsrail şehirlerine binlerce roket ateşleyerek karşılık vermişti.

Öte yandan İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, İsrail işgali nedeniyle her ramazanda görmeye alışık olunan gerginliği daha da üst seviyeye taşıdı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ikinci 'Duvarların Muhafızı' operasyonuna hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika


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