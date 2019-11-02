Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu Gazze'yi bombaladı
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İsrail ordusu Gazze'yi bombaladı

7 saat önce

İsrail savaş uçakları Gazze'de İzzeddin Kassam Tugayları'na ait hedefleri bombaladı.

İsrail ordusu Gazze'yi bombaladı, System.String[]

İsrail savaş uçakları Gazze'de İzzeddin Kassam Tugayları'na ait hedefleri bombaladı.

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı belirtilen 10 rokete karşılık olarak savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, cuma akşamı Gazze'den İsrail tarafına 10 roket fırlatıldığını, 8 roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi konuya ilişkin verdiği haberde, roketlerden birinin Gazze sınırı yakınındaki Sderot kentinde bir eve düştüğü ve ölü ya da yaralı bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan fırlatıldığı iddia edilen roketlere ilişkin Gazze'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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