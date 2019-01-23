Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu?

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu?

36 dakika önce

İsrail uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir bölgeye saldırı düzenledi.

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu?, System.String[]
İsrail uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir bölgeye saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Beyt Lahya'nın batısındaki Hamas'ın siyasi kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Aşkelon bölgesini hedef aldı. Bölgede ciddi hasara yol açan saldırı, halk arasında paniğe neden oldu.

Filistin makamlarından, söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamadı yapılmadı.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:50:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]