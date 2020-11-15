İsrail ordusu Gazze'yi vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

15.11.2020 07:07
İsrail ordusu Gazze'yi vurdu, System.String[]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurmasının ardından Gazze'nin doğusunu vurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurmasının ardından Gazze'nin doğusunu vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den gece atılan roketlere karşılık orduya ait helikopterler ve tanklarla Hamas'a ait bazı mevkiler bombalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri güneydeki Rafah kentini, tanklar da doğudaki bazı bölgelerin yanı sıra batıdaki Beyt Lahye beldesini bombaladı.

Bombardımandan dolayı can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gece geç saatlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den iki roketin kente sınır bölgelerdeki İsrail arazilerine fırlatıldığı, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin söz konusu roketlerin düşürülmesi için harekete geçtiği kaydedilmişti.

İsrail, Hamas, Roket, Gazze, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İsrail ordusu Gazze'yi vurdu - Son Dakika


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