İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2) - Son Dakika

İsrail güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığı belirtildi. İsrail ordusu gece düzenledikleri operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, aranan iki firari tutuklunun kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedildi.