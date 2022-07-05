İsrail'in Kanal 12 televizyonunda dün yer alan haberde, "Hamas'ın söz konusu hackleme girişimlerinin onlarcasının önlendiği ancak onlarcasının da başarılı olduğu" aktarılmıştı.

Son dönemde Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonlarını hackleme girişimlerinin tekrarlandığı ancak başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, "Hamas sahte hesaplardan, geliştirdiği bir oyunu (telefonu tamamıyla kontrol edebilen) indirmeleri için İsrail askerlerini ikna etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Şin Bet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu: Hamas sahte hesaplardan İsrail askerlerinin telefonlarını hacklemeye çalışıyor - Son Dakika

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