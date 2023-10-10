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İsrail ordusundan "Hamaslılar bebeklerin başlarını kesti" iddiasına yalanlama - Son Dakika

İsrail ordusundan "Hamaslılar bebeklerin başlarını kesti" iddiasına yalanlama

Son Güncelleme: 10.10.2023 21:37

İsrail Ordusu, ''Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği'' yönündeki iddialar için, ellerinde bunu teyit edecek bilgi bulunmadığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, İsrail basınında çıkan ve sosyal medyada yayılan "Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği" yönündeki iddiaları için, ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

İSRAİLLİ BEBEKLERİN BAŞININ KESİLMESİ İDDİASI

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verildi.

"HABERLERE İLİŞKİN TEYİDİMİZ YOK"

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını verdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 900 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 900 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusundan 'Hamaslılar bebeklerin başlarını kesti' iddiasına yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusundan "Hamaslılar bebeklerin başlarını kesti" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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