İsrail ordusu, Hizbullah'a ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Son Dakika

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
10.11.2020 18:45
İsrail ordusu, ülkenin kuzey sınırında Hizbullah'a ait olduğu dile getirilen bir insansız hava aracını (İHA) İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğünü bildirdi.
İsrail ordusu, ülkenin kuzey sınırında Hizbullah'a ait olduğu dile getirilen bir insansız hava aracını (İHA) İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Birliklerimiz Lübnan'dan İsrail'e geçen Hizbullah'a ait İHA'yı takibe aldıktan sonra düşürdü." denildi.
Söz konusu İHA'nın sınıra yakın yerleşim bölgelerine ve İsrail güçlerine tehdit oluşturmadığı ifade edildi.
Düşürülen İHA'nın türüne veya boyutuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail'in egemenliğine yönelik ihlallere müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.
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