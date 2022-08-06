İsrail ordusu, Gazze'den 449 roket atıldığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'den 449 roket atıldığını açıkladı

06.08.2022 19:43
İsrail ordusu, Gazze'den 449 roket atıldığını açıkladı

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yaklaşık 449 roket atıldığını bunlardan 81'inin Gazze içine, 14'ünün de denize düştüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yaklaşık 449 roket atıldığını bunlardan 81'inin Gazze içine, 14'ünün de denize düştüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Ordunun iki gündür saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nden 449 roket atıldığı, bunlardan 354'ünün İsrail'e doğru fırlatıldığı aktarılan açıklamada, Gazze'den atılan roketlerden 81'inin yine Gazze Şeridi'ne, 14'ünün de denize düştüğü belirtildi.

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin ise atılan roketlere karşı yüzde 95 oranında başarı sergilediği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nden havan ve roket atıldığı gerekçesiyle bazı noktaları havadan ve karadan hedef almaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, gün içinde İslami Cihad'a ait "silah ve mühimmat depoları, askeri üs, eğitim merkezi ve silah atölyelerini" vurdukları kaydedildi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi yakınlarındaki sahil kenti Askalan (Aşkelon), Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde siren sesleri yükseldi. Tel Aviv'de Demir Kubbe sistemlerinin roketleri imha etmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

İsrail basınındaki haberlere göre ise Askalan'da düşen bir roket çevredeki araçlara zarar verdi.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde Demir Kubbe hava sistemleri Gazze'den atılan roketlere karşı ateşlendi.

Gazze'den atılan havan sonucunda Sderot çevresindeki açık arazide bazı bölgelerde dumanların yükseldiği görüldü.

Gazze'den yeniden roket atıldı

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Askalan, Tel Aviv, Sderot, Aşdod şehirlerine doğru roketler fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail'e bağlı Nahal Oz askeri noktasının havanla hedef alındığı paylaşıldı. İsrail basınındaki haberlerde, Nahal Oz çevresindeki Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin ateşlendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait olduğu gerekçesiyle bazı noktalara saldırı başlatmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Güncel, Son Dakika

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