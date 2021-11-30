İsrail ordusu: İran'ın nükleer güç olmasını önlemek için çabaları hızlandırdık - Son Dakika

İsrail ordusunun İran'ın "nükleer güç" olmasını engellemek için çalışmalarını artırdığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, konuya ilişkin ülkenin kamu yayın kuruluşu KAN'a konuştu. Kochav, "İran'ın kuzey sahasına yerleşmesini ve nükleer güç haline gelmesini önlemek için hazırlıklarımızı hızlandırdık." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan nükleer anlaşma görüşmeleri konusunda ise Kochav, "Siyasi işlere müdahale etmeyiz ancak daha önce de söylediğimiz gibi tüm ihtimallere karşı hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı "Viyana müzakereleri" olarak bilinen görüşmelerin 6'ncı turu 20 Haziran'da yapılmış, ardından İran'da iktidarın değişmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.

İran nükleer anlaşması görüşmeleri dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla Viyana'da yeniden başlamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de dün yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'i yok etme niyetinden hiçbir zaman vazgeçmediğini savunmuştu.

Bennett, "İran bugün Viyana'daki müzakerelere net bir hedefle gelecek, o da yaptırımların neredeyse hiçbir şey karşılığında sonlandırılması. İran sadece nükleer programını sürdürmekle kalmayacak, bugünden itibaren bunun için ödeme de alacak. Böylesine cani bir rejim ödüllendirilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.