İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evi yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 9 evi yerle bir etti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Eriha kenti yakınlarındaki Ed-Duyuk köyü ve Cenin kentine bağlı Ferasin beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın "C bölgesinde" kalan Duyuk köyünde inşa halinde 8, Ferasin beldesinde de 1 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedildi.

İsrail makamları geçen yıl, izinsiz inşaat yapıldığı iddiasıyla Duyuk'ta 18 evin yıkılacağı yönünde bildirimde bulunmuştu.

Filistinliler "imar izni" için bazen yıllarca bekletiliyor

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor. Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemesi gerekiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.