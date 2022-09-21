İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Baydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu Başkanı Hasan Melihat, İsrail güçlerinin, Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

"Ruhsatsız" yapıldığı gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evin yıkıldığını bildiren Melihat, 17 kişiden oluşan 2 ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.