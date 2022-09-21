İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

21.09.2022 12:18
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Baydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu Başkanı Hasan Melihat, İsrail güçlerinin, Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

"Ruhsatsız" yapıldığı gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evin yıkıldığını bildiren Melihat, 17 kişiden oluşan 2 ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

YORUMLAR
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Fetih yöneticisinden İsrail'e 'Gerginliği tırmandırma' tepkisi (2) Fetih yöneticisinden İsrail'e 'Gerginliği tırmandırma' tepkisi (2) Batı Şeria'daki Yuşa, Zünnûn ve Zülkifl makamları Yahudi yerleşimcilerin tehdidi altında (2) Batı Şeria'daki Yuşa, Zünnûn ve Zülkifl makamları Yahudi yerleşimcilerin tehdidi altında (2)
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı - Son Dakika
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