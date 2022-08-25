Baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı, bazı noktalarda yapılan aramalarda ise birtakım silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 14 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika

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