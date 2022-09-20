Haberde, 6 Filistinli gencin Kudüs'ün Et-Tur Mahallesi'nde, 2 Filistinlinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe ve Beyt Dukku beldelerinde, 2'sinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve birinin de Beytüllahim kentinde gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerden 2'sinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde yaşayan ve daha önce serbest bırakılan mahkumlardan Eymen Halid el-Hudur ve Ali Muhammed el-Hudur olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 8 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika

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