İsrail ordusu, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı aldı

03.08.2022 01:57
İsrail ordusu, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı aldı

İsrail ordusu, İslami Cihad Hareketi'nden olası intikam saldırısı endişesiyle, Gazze bölgesi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları 24 saat daha kapatma kararı aldı.

İsrail ordusu, İslami Cihad Hareketi'nden olası intikam saldırısı endişesiyle, Gazze bölgesi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları 24 saat daha kapatma kararı aldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, kararın ordu tarafından durumların değerlendirilmesi sonrasında alındığını duyurdu.

Askalan Sahili Bölge Konseyi Başkanı İtamar Raviv de yaptığı açıklamada, dikkatli olunması ve açık alanlarda kalmaktan ve yolculuktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail resmi televizyon kanalı KAN, söz konusu kararın gerekçesinin, güvenlik kurumunun İslami Cihad Hareketi'nin İsrail'e karşı ateş açılması, anti tank füzeleri ya da keskin nişancı atışı şeklinde bir intikam saldırısı niyetinde olduğuna dair elle tutulur bir uyarı alması olduğuna dikkati çekti.

Haberde, bu gecenin sükunet halinde geçmesi durumunda bölgedeki yolların, en azından bir kısmının açılacağı ifade edildi.

İsrail ordusu pazartesi gecesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti. Olayın üzerine Hareketin yöneticilerinden Hıdır Habib, "Bu suç cezasız kalmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı aldı - Son Dakika

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