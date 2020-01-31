İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

10 dakika önce

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz, Kalendiye kontrol noktasında yaşanan arbede sırasında biri gerçek mermiyle uyluğundan yaralanan diğeri de göz yaşartıcı gazdan etkilenen toplam 2 kişiyi hastaneye kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını ilan etmesinin ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs kentinde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çeşitli gerginlikler yaşanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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