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İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı - Son Dakika

İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı

18.02.2022 13:27
İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldı, Demir Kubbe sistemi ateşlendi.

İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan sınırı ve Golan Tepeleri'ne yakın bu bölgede yaşayanlar, patlama sesi duyduklarını söyledi.

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İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı - Son Dakika


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