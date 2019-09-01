Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'a topçu saldırısı düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'a topçu saldırısı düzenledi

14 saat önce

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına yanıt olarak Güney Lübnan'daki bazı bölgelere topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına yanıt olarak Güney Lübnan'daki bazı bölgelere topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Lübnan'a topçu saldırısı düzenlediği ve Lübnan'dan ateş edilen kaynaklara ateşle karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, topçu saldırının Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyindeki bir üsse ve askeri araçlara 3 tanksavar füzesiyle yapılan saldırıya yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın saldırısında hiç kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Gerginliğin ardından İsrail güvenlik güçlerinin İsrail kuzeyindeki yaşayan İsraillilerin normal hayatlarına dönmesine karar verdiği aktarıldı.

Lübnan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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