İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi

26.04.2022 13:46
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında iki silah ve yaklaşık 100 el bombası yakaladığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında iki silah ve yaklaşık 100 el bombası yakaladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınır bölgesine yaklaşan şüphelilerin tespit edilmesinin ardından ilgili askerler bölgeye intikal etti.

Askerlerin, iki silah ve yaklaşık 100 yüz el bombası ele geçirdiği belirtilen açıklamada, silahların türü hakkında bilgi verilmedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 23 Nisan gecesi bir roket atılmış ertesi gün İsrail ordusu Lübnan mevzilerine top atışıyla misilleme yapmıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere: Ukrayna'nın Rus askeri hedefleri için Batı silahlarını kullanması meşru İngiltere: Ukrayna'nın Rus askeri hedefleri için Batı silahlarını kullanması meşru UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı

El Bombası, İsrail, Lübnan, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement