İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan silahları ele geçirdi - Son Dakika

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında iki silah ve yaklaşık 100 el bombası yakaladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınır bölgesine yaklaşan şüphelilerin tespit edilmesinin ardından ilgili askerler bölgeye intikal etti.

Askerlerin, iki silah ve yaklaşık 100 yüz el bombası ele geçirdiği belirtilen açıklamada, silahların türü hakkında bilgi verilmedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 23 Nisan gecesi bir roket atılmış ertesi gün İsrail ordusu Lübnan mevzilerine top atışıyla misilleme yapmıştı.