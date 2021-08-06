İsrail ordusu, Lübnan tarafına topçu ateşi başlattı (2) - Son Dakika

İsrail ordusu, Lübnan tarafına topçu ateşi başlattı (2)

İsrail ordusu, ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri topçu atışıyla vurmaya başladığını bildirdi.

İsrail ordusu, ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri topçu atışıyla vurmaya başladığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail tarafına 10'dan fazla roket atıldığı, atılan roketlerin büyük kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin günlük rutinlerine devam ettiği ifade edildi. Lübnan'da roket atışlarının yapıldığı bölgelerin topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi. Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta 3 roket atılmıştı. İsrail ordusu, atılan roketlere karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

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