İsrail ordusu, Mısır topraklarından gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Mısır topraklarından gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

01.06.2022 19:01
İsrail ordusu, Mısır topraklarından gelen bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, hava sahasına giren bir İHA'yı (insansız hava aracı) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, hava sahasına giren bir İHA'yı (insansız hava aracı) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü savaş uçaklarımız, Necef (Negev) Çölü yakınlarındaki Sagi Dağı semalarında bir insansız hava aracını düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Hava aracının, "İsrail topraklarına girdikten sonra durdurulana kadar sürekli olarak takip edildiği ve izlendiği" belirtilen açıklamada, olayın araştırıldığına yer verildi.

Öte yandan İsrail Yayın Kuruluşu (KAN), söz konusu İHA'nın ilk belirlemelere göre, "teknik bir arıza nedeniyle kontrolünü kaybeden Mısır'a ait silahsız bir İHA" olduğunu bildirdi.

KAN, haberinde, "hava aracının, Mısırlı yetkililerle koordinasyonun ardından İsrail savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü" aktardı.

Olaya ilişkin Mısır'dan resmi açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

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