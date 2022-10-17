İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrini kuşatmaya ve şehre giden yolları kapatarak vatandaşların şehirden çıkmasını engellemeye devam ediyor.
İsrail, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Aslanların İni" adlı grubun üyesi olduğu iddiasıyla, 164 ailenin İsrail'e giriş izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Nablus kenti merkezli "Aslanların İni" adlı Filistinli grup, daha önce İsrail ordusunun baskınlarında öldürülen bazı Filistinlilerin kendi üyeleri olduğunu açıklamıştı.
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