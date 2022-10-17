Nablus kenti merkezli "Aslanların İni" adlı Filistinli grup, daha önce İsrail ordusunun baskınlarında öldürülen bazı Filistinlilerin kendi üyeleri olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika

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