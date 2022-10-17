İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor

17.10.2022 13:28

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrini kuşatmaya ve şehre giden yolları kapatarak vatandaşların şehirden çıkmasını engellemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrini kuşatmaya ve şehre giden yolları kapatarak vatandaşların şehirden çıkmasını engellemeye devam ediyor.

İsrail, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Aslanların İni" adlı grubun üyesi olduğu iddiasıyla, 164 ailenin İsrail'e giriş izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Nablus kenti merkezli "Aslanların İni" adlı Filistinli grup, daha önce İsrail ordusunun baskınlarında öldürülen bazı Filistinlilerin kendi üyeleri olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi İsrail, Nablus'ta 164 Filistinli ailenin İsrail'e giriş iznini iptal etti İsrail, Nablus'ta 164 Filistinli ailenin İsrail'e giriş iznini iptal etti
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Nablus kentini kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement