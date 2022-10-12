İsrail ordusu Nablus'u ablukaya aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Nablus'u ablukaya aldı

12.10.2022 10:22
İsrail ordusu Nablus'u ablukaya aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentini kuşatma altına alarak giriş çıkışları yasakladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentini kuşatma altına alarak giriş çıkışları yasakladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, dün bir İsrail askerinin silahlı saldırıda ölmesi üzerine Nablus'u ablukaya aldı.

Askerler Nablus'un giriş çıkışına bariyerler kurarak araç ve yaya giriş çıkışını kapattı. İş saatinde getirilen yasak sonucu kentte yoğun bir araç ve yaya trafiği oluştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında dün gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirmiş, olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bunun yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları ile onları koruyan İsrail askerlerinin tepkisiz kalması bölgede sık sık tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Tragger, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Nablus'u ablukaya aldı - Son Dakika

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