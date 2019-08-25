İsrail ordusu Ramallah'ın batı girişini kapattı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki köylere giden yolu araç trafiğine kapattı. Geçişlere izin verilmemesi nedeniyle kent girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

İsrail ordusu, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik baskınlarını artırdı.