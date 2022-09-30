Ordu , Rus vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya ordusunda askere alınmamaları için de bu ülkeye uçmalarını yasakladı.

Kaynak: AA

İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu Rus vatandaşlığına sahip İsrailli askerlerin Rusya'ya uçmasını yasakladı - Son Dakika

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