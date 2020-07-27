İsrail ordusu sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'da bazı hedefleri vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'da bazı hedefleri vurdu
İsrail ordusu, Lübnan sınırında meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesindeki bazı hedefleri vurdu.
İsrail ordusu, Lübnan sınırında meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesindeki bazı hedefleri vurdu. Saldırı sonucu bölgede dumanlar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:11
Kaynak: AA
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