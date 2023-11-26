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İsrail'den tehdit gibi uyarı! Sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladılar - Son Dakika

İsrail'den tehdit gibi uyarı! Sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladılar

4 günlük geçici ateşkes devam ederken İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyine göçe zorlanan 1 milyon 750 bin sivile uyarı geldi. Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu belirten İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ''İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişe izin vermeyecektir'' dedi.

26.11.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:42
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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

"GAZZE'NİN KUZEYİ SAVAŞ ALANIDIR"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya platformundan, Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu açıkladı. "İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişe izin vermeyecektir." diyen Adraee, çatışmalara verilen insani ara süresini Gazzelilerin güneye geçmeleri için değerlendirmelerini istedi.

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

"SINIRA BİR KİLOMETREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN"

Adraee, İsrail'in işgal ettiği kentin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısıyla birlikte denize girmenin de yasak olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLADI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

50 İSRAİLLİYE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika İnsan Hakları İsrail'den tehdit gibi uyarı! Sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den tehdit gibi uyarı! Sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladılar - Son Dakika
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