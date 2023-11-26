İsrail'den tehdit gibi uyarı! Sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladılar

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

"GAZZE'NİN KUZEYİ SAVAŞ ALANIDIR"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya platformundan, Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu açıkladı. "İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişe izin vermeyecektir." diyen Adraee, çatışmalara verilen insani ara süresini Gazzelilerin güneye geçmeleri için değerlendirmelerini istedi.

"SINIRA BİR KİLOMETREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN"

Adraee, İsrail'in işgal ettiği kentin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısıyla birlikte denize girmenin de yasak olduğunu kaydetti.

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLADI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

50 İSRAİLLİYE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.