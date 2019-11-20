Son Dakika Haberleri: Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu
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Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu

6 saat önce

Israil Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roket ateşine yanıt olarak Suriye'deki düzinelerce İran hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.

Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu, System.String[]

İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roket ateşine yanıt olarak Suriye'deki düzinelerce İran hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

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Golan Tepeleri, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:19 
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