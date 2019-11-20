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Israil Ordusu: Suriye'deki İran hedefleri vuruldu
6 saat önce
Israil Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roket ateşine yanıt olarak Suriye'deki düzinelerce İran hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.
İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roket ateşine yanıt olarak Suriye'deki düzinelerce İran hedefinin "geniş çaplı" bir hava operasyonuyla vurulduğunu duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:19
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