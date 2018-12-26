Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu: "Suriye'den Atılan Uçaksavar Füzesi İmha Edildi"

İsrail Ordusu: "Suriye'den Atılan Uçaksavar Füzesi İmha Edildi"

32 dakika önce

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu:
İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

Öte yandan Esed rejimine ait haber ajansı SANA, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:19 Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Güncel
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