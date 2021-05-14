Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı - Son Dakika

Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

14.05.2021 22:27

İsrail'in Filistinlilere saldırılarıyla Doğu Kudüs ve Gazze'de yükselen gerilim sürerken Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldı. Dün de Lübnan tarafından roketlerin ateşlendiği saldırılarda herhangi bir hasar oluşmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece gündüz aralıksız devam ederken, gerginliğe Lübnan'dan sonra Suriye de dahil oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş araziye, birinin de Suriye topraklarına düştüğü belirtildi. Roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi.

DÜN DE LÜBNAN'DAN ROKETLER ATEŞLENMİŞTİ

Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesindeki sahil kesimine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı.

Saldırının ardından Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

Golan Tepeleri, Suriye, İsrail, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı - Son Dakika


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