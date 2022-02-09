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İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu - Son Dakika

İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu

09.02.2022 09:29
İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Suriye rejim güçleri tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak Esed askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Suriye rejim güçleri tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak Esed askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye topraklarından İsrail'e doğru ateşlenen bir uçaksavar füzesi tespit edildi.

Ancak hava savunma sistemlerinin müdahaleye gerek duymadığı füze, İsrail hava sahasında infilak etti.

Açıklamada, İsrail'in, füzenin atıldığı batarya ve radar sistemi dahil Esed güçlerine ait noktalara misillemede bulunduğu kaydedildi.

Saldırıda bir rejim askeri öldü, 5'i yaralandı

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre İsrail, hava saldırısı düzenlemiş ardından başkent Şam etrafındaki bazı noktalara yönelik işgal altındaki Golan Tepelerinden karadan karaya füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Haberde, İsrail saldırıları sonucu bir rejim askerinin öldüğü, 5'inin yaralandığı aktarılmıştı.

Esed rejiminin haber kanalı El-İhbariyye'de daha önce yayımlanan haberde, İsrail'in başkent Şam'ın çevresini hava saldırısıyla hedef aldığını duyurarak "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verilmişti.

Esed rejimi, 31 Ocak'ta Şam'ın çevresine İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Hava Saldırısı, Saldırı, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu - Son Dakika


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