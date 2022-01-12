İsrail ordusu, Ürdün Vadisi'nde tatbikat yapmak için Filistinlilerin tarlalarını yok ediyor - Son Dakika

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İsrail ordu su, Ürdün Vadisi yakınlarındaki İbzik Köyü'nde tatbikat yapacağı gerekçesiyle, Filistinli çiftçilerin barakalarını yıktı, su tanklarını ve elektrik panellerini parçaladı.

İsrail, 1990'larda imzalanan Oslo Anlaşması'na göre işgali altındaki Batı Şeria'nın C bölgesini, askeri bölge olarak kabul ediyor. Filistinliler ise İsrail'in lehine olan maddeleri uygulayarak aleyhlerine maddeleri hiçe saydığı gerekçesiyle bu anlaşmaya itiraz ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesindeki Filistinliler, İsrail ordusunun en katı uygulamalarına maruz kalıyor. İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilerin hiçbir inşaat faaliyetine izin vermiyor ve barakalarla kurulu Filistin köylerini her fırsatta yıkıyor.

Bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimler ise elektrik, su, yol gibi imtiyazlardan faydalanıyor ve teşvik ediliyor.

Ürdün Vadisi'nin kuzeydoğusunda yer alan "bereketli topraklardaki" 38 haneli yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip İbzik Köyü'nde yaşayan Filistinli çiftçiler, İsrail ordusunun 3 Ocak'ta tank ve zırhlı birlikleriyle tatbikat yapacağı gerekçesiyle köylerinden çıkartıldı.

Elektrik ve su hizmetinden yoksun Filistinlilerin, hem barakaları, çadırları, hem de su tankerleri ve elektrik panelleri yıkıldı. Köylüler, barakalarının bulunduğu bölgeye dönmeleri veya topraklarını yeniden işlemeleri halinde taşıtlarının ve tarım araçlarının gasbedilmesi tehdidiyle karşı karşıya.