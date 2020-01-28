İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek - Son Dakika

İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek

6 saat önce

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planı öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek, System.String[]

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planı öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine "ilhak" edeceği vaadinde bulunmuştu.

Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.

İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararının ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti.

Trump, Başbakan Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirtmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı
Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]