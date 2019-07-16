İsrail ordusuna ait uçak Gazze'de düştü
3 saat önce
İsrail ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde düştüğü bildirildi.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze
Şeridi'nde düştüğü bildirildi.
İsrail ordusu, bu sabah kalkış yaptıktan sonra iletişimin kesildiği uçağın Gazze Şeridi'nde düştüğünü açıkladı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü ancak Filistinli gruplar tarafından düşürülme ihtimaline karşı İsrail tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askeri uçağının Gazze hava sahasına girdiği sırada vurularak düşürüldüğü iddia edildi. - TEL AVİV
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