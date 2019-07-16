Son Dakika Haberleri: İsrail ordusuna ait uçak Gazze'de düştü
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İsrail ordusuna ait uçak Gazze'de düştü

3 saat önce

İsrail ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde düştüğü bildirildi.

İsrail ordusuna ait uçak Gazze'de düştü, System.String[]
İsrail ordusuna ait bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde düştüğü bildirildi.

İsrail ordusu, bu sabah kalkış yaptıktan sonra iletişimin kesildiği uçağın Gazze Şeridi'nde düştüğünü açıkladı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü ancak Filistinli gruplar tarafından düşürülme ihtimaline karşı İsrail tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askeri uçağının Gazze hava sahasına girdiği sırada vurularak düşürüldüğü iddia edildi. - TEL AVİV
İsrail, Sabah, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
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