İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı - Son Dakika Dünya

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı

6 saat önce

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı, System.String[]

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı.


Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu.

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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:23 
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