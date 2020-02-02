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İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı
6 saat önce
İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı
İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı.
Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:23
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