İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi - Son Dakika

İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi

27.01.2021 02:41
İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi, System.String[]

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirterek ABD yönetiminin Tahran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin "doğru" olmayacağını savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirterek ABD yönetiminin Tahran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin "doğru" olmayacağını savundu.

Genelkurmay Başkanı Kochavi, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün çevrim içi düzenlediği konferanstaki konuşmasının büyük bölümünü İran'a ayırdı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya dönme olasılığına ilişkin değerlendirmesinde Kochavi, "2015'teki nükleer anlaşmaya veya birkaç iyileştirme yapılmış benzer anlaşmaya dönülmesi doğru olmaz." dedi.

Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına da değinen Kochavi, "İran gizli veya kışkırtıcı bir şekilde (nükleer) bomba geliştirmeye karar verebilir. Bu temel analiz ışığında, IDF'ye (İsrail ordusu) mevcutlara ek olarak operasyonel planlar hazırlamasını emrettim. Bu planları inceliyoruz ve gelecek yıl içinde geliştireceğiz." diye konuştu.

Kochavi, hazırlanacak planların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararın hükümet tarafından verileceğini ancak söz konusu planların masada hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda, göreve gelmesi halinde İran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya dönülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusuna, İran'ın nükleer programına karşı planlar hazırlama talimatı verildi - Son Dakika


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