İsrail ordusuna yardım toplayan Kanada Siyonist Kültür Derneğinin "hayır kurumu" statüsüne karşı imza kampanyası - Son Dakika

Merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Kanada Siyonist Kültür Derneğinin (CZCA) "hayır kurumu" statüsünün kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Sadece Barış Savunucuları (JPA) isimli insan hakları savunucusu grubun başlattığı imza kampanyasında, Kanada Gelir Kurumundan CZCA'nın operasyonlarının ve faaliyetlerinin kayıtlı hayır kurumları hükümlerine uygun olup olmadığının araştırılması ve grubun hayır kurumu statüsünün iptal edilmesi istendi.

Aynı dernekle ilgili olarak Filistin asıllı Kanada vatandaşı Khaled Mouammar ve Bağımsız Yahudilerin Sesi (IJV) üyesi Haham David Mivasair de Kanada Gelir Kurumuna (CRA) başvuruda bulunarak, CZCA hakkında aynı nedenle soruşturma başlatılmasını istedi.

Yeni Demokrat Parti (NDP) Hamilton Milletvekili Matthew Green'in de destek verdiği şikayet başvurusunda, derneğin CRA yönergelerine aykırı olarak İsrail ordusuna verdiği destek ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

Yönergelerde, Kanada Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için toplanacak yardımlar hayır faaliyeti olarak tanımlanırken, başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerini destekleyen bu türden faaliyetler yasaklanıyor.

CZCA, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) internet sitesinde, "IDF için bağış toplamaya yetkili" bir örgüt olarak adlandırılıyor.

Kanada Gelir İdaresine sunulan şikayet dosyasında CZCA'nın 2019 yılında, "IDF askerlerinin refahı için" 1,7 milyon dolardan fazla para yolladığı kaydedildi.

Derneğin Kanada'daki aynı adres bilgilerine kayıtlı bir de İsrail-Kanada Asker Birliği isimli tüzel kişiliğinin olduğu bildirilen şikayette, iki derneğin yöneticilerinin de aynı kişiler olduğuna işaret ediliyor.

"Kanadalı vergi mükellefleri İsrail ordusunu sübvanse etmemelidir"

Başvuruda imzası olan Haham David Mivasair, "Şikayetimizin CZCA'nın Kanada Yardım Yasasını ihlal ettiğini gösterdiğine inanıyoruz. Kanada Gelir Dairesi kuralları, başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerini desteklemenin hayırsever bir faaliyet olmadığını açıkça belirtiyor, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri web sitesi, CZCA'yı açıkça kendileri için bağış toplamaya yetkili bir örgüt olarak adlandırıyor." dedi.

Filistin asıllı Kanadalı Khaled Mouammar da "Kanada Gelir Dairesinin, derneği denetlemesi gerekiyor. Vergi mükellefleri, Kanada yasalarına aykırı olarak İsrail ordusunu sübvanse etmemelidir." ifadesini kullandı.

Milletvekili Matthew Green ise "Kanada Gelir Dairesinin, CZCA'nın hayır kurumlarıyla ilgili düzenlemelerine uyup uymadığını araştırması gerekiyor. Bu denetim sonucu, kuralların çiğnendiği tespit edilirse, derneğin hayırsever statüsünü iptal etmelidir." diye konuştu.

3 yılda İsrail'e 250 milyon dolardan fazla yardım

Öte yandan JPA grubunun verilerine göre, Kanada genelindeki İsrail yanlısı hayır kurumu statüsü bulunan dernek ve organizasyonlar, 2018 yılından bu yana, İsrail'deki projelere çeyrek milyar dolardan fazla bağış toplayarak destek oldu. 250 milyon dolardan fazla bağış parası, Kanada yasalarına aykırı olarak doğrudan ve dolaylı İsrail ordusuna ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri destekleyen ırkçı örgütlere yollandı.

Müslüman kuruluşlara baskı

Merkezi başkent Ottawa'da bulunan Uluslararası Sivil Özgürlükler İzleme Grubu (ICLMG) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Kanada Gelir İdaresi bünyesinde İnceleme ve Analiz Bölümü (RAD) isimli gizli bir bölüm bulunduğu aktarılarak, bu bölümün Kanada'daki Müslüman hayır kurumlarını hedef aldığı kaydedilmişti.

Çalışmada, RAD tarafından 2008-2015 yıllarında denetlenen ve hayır kurumu statüsü iptal edilen kurumların yüzde 75'inin Müslümanlara ait olduğuna işaret edilerek, Kanada hükümetine bunu durdurması çağrısında bulunulmuştu.

Kanadalı Müslümanların en eski hayır kurumu da cezalandırıldı

RAD son olarak ülkede Müslümanların kurduğu en eski insani yardım kuruluşlarından Human Concern International'ın makbuz kesme yetkisini; Hindistan'da üç eğitim ve sağlık projesi, Bangladeş'te yetimlerin eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi, Somali'de yetim desteği ve Kenya'da bir eğitim projesi için organize edilip yollandığı yardım paraları sebebiyle iptal etmişti.

Başbakan Trudeau da devlet kurumlarını ikaz etmişti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 22 Temmuz'da toplanan Ulusal İslamofobi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara çağrıda bulunarak, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeye davet etmişti.

Trudeau, "Kanada Gelir İdaresinden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." diye konuşmuştu.