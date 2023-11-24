Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.
İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.
Dünyanın kilitlendiği 4 günlük geçici ateşkesin başlamasına dakikalar kala İsrail ordusundan yapılan bir paylaşım ise büyük tepki çekti.
İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda "savaş daha sona ermedi" uyarısında bulundu.
Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda insani aranın "geçici" olduğunu vurguladı ve Gazzelilere "Gazze Şeridi'nin kuzeyi tehlikeli bir savaş bölgesi ve kuzeye geçiş yasak. Güvenliğiniz için güneydeki insani bölgede kalmalısınız" uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güvenlik › İsrail'den ateşkesin başlamasına dakikalar kala skandal paylaşım: Savaş daha sona ermedi - Son Dakika